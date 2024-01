Stiri pe aceeasi tema

- Crima fara precedent, inainte de Craciun, in Constanta. De curand, un barbat de 35 de ani a fost gasit cu capul spart si cu gatul taiat in propria casa, aflata in zona CET a orasului. Iata ce informații au aflat autoritațile in urma anchetei!

- Pe 27 noiembrie, prima ediție a programului Antreprenoriat de la Zero, desfașurat in hub-ul de invațare pentru viitor Orange Digital Center, s-a incheiat cu succes. Din cei 210 de aplicanți, 28 de femei și 22 de barbați cu varste cuprinse intre 17 și 50 de ani, din diverse domenii profesionale, au absolvit…

- Dan Boldiszar are propriul vlog, Montana Vlog, unde iși dorește sa ajute tinerii, astfel incat sa stea departe de inchisoare. Cu acest scop urca și pe scena iUmor in ediția din 9 decembrie 2023.

- Premierul Giorgia Meloni și liderul partidului de opoziție Elly Schlein iși unesc forțele pentru a lupta impotriva violenței domestice dupa uciderea brutala a unei tinere studente, conform publicației politico.

- Procurorii banuiesc ca omul de afaceri Adrian Kreiner a fost batut si jefuit de trei cetateni romani in propria casa de pe strada Moldoveanu din municipiul Sibiu, se arata intr-un comunicat de presa al Parchetului de pe langa Tribunalul Sibiu.

- Tema familiei tradiționale, care a facut, in toamna anului 2018, obiectul unui referendum național prin care se intenționa transcrierea in Constituție a faptului ca familia este uniunea dintre un barbat și o femeie, a fost reaprinsa, in pragul campaniei

- Presedinta unei sinagogi progresiste din Detroit, in nordul Statelor Unite, a fost gasita sambata injunghiata in fata locuintei, au declarat presa si politia, fara a prezenta un motiv al crimei, transmite duminica AFP, potrivit Agerpres.

- Antrenorul celor de la Gaziantep, Marius Șumudica (52 de ani), a vorbit despre situația pe care o traverseaza la carma formației turce. Sambata seara, Gazientep a fost invinsa la Istanbul, pe terenul lui Bașakșehir, scor 0-2, in runda cu numarul 8 din Superlig, dupa ce in precedentele doua etape inregistrase…