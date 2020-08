Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Calarași au acționat pentru a verifica starea tehnica a vehiculelor. Polițiștii au desfașurat in zilele de 25-26 august a.c., o acțiune comuna cu specialiști ai Regiei Autonome – Registrul Auto Roman, pentru prevenirea cauzelor generatoare…

- Ziarul Unirea Amenzi de peste 5.000 și 4 certificate de inmatriculare reținute, dupa o acțiune a polițiștilor din Alba, impreuna cu RAR-ul Acțiune comuna Poliția Alba și RAR, pentru prevenirea accidentelor rutiere provocate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor Politistii rutieri din…

- Politistii de frontiera din Giurgiu au aplicat in ultima luna 71 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 92.655 de lei, conducatorilor auto care s-au prezentat la trecerea frontierei avand inspectia tehnica periodica a autovehiculelor expirata. "In plin sezon estival, politistii de frontiera…

- Politistii rutieri au desfasurat o actiune pentru verificarea transporturilor rutiere de marfuri si persoane / Activitatile de control s-au desfasurat conform Planului de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa ROADPOL .

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au desfașurat o acțiune pentru depistarea și sancționarea participanților la trafic care nu respecta regulile de circulație, precum și pentru verificarea starii tehnice a autovehiculelor. Astfel, au fost controlate 58 de autovehicule și au fost legitimate 69…

- Polițiștii din Alba au verificat vineri 92 de terase și societați comerciale, in cadrul unei acțiuni care a vizat modul in care sunt respectate normele legale impuse pe perioada starii de alerta. Controalele, organizate sub autoritatea prefectului, vor continua. Pentru prevenirea și limitarea infectarii…

- Politistii rutieri din Calarasi au actionat pentru a verifica starea tehnica a vehiculelor. Pe 02 iulie a fosdt organizata o actiune comuna cu specialisti ai Regiei Autonome - Registrul Auto Roman pentru prevenirea cauzelor generatoare de evenimente rutiere, produse pe fondul defectiunilor tehnice…

- Ziarul Unirea FOTO| Terasele și barurile din județul Alba, controlate de polițiști pentru respectarea normelor legale impuse pe perioada starii de alerta. Ce nereguli au gasit oamenii legii Polițiștii din Alba au verificat 350 de terase și societați comerciale, in cadrul unei acțiuni care a vizat modul…