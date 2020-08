Stiri pe aceeasi tema

- Starea de sanatate a principalului opozant rus Aleksei Navalnii inregistreaza „unele ameliorari”, a anuntat vineri spitalul din Berlin unde acesta este tratat de cand a fost victima unei posibile otraviri in Rusia.

- Cancelarul german Angela Merkel nu exclude un raspuns european comun la presupusa otravire a disidentului rus Aleksei Navalnii, care este tratat intr-un spital din Berlin, relateaza vineri dpa preluat de agerpres.Vezi și: O eleva de 10 refuza premiul de la Guvern: Orban, tine-ți banii ca eu…

- "Au avut loc anumite ameliorari ale simptomelor cauzate de ingestia unei substante din grupul inhibitorilor colinesterazei", a anuntat intr-un comunicat Spitalul Charite. Navalnii se afla in continuare intr-o coma artificiala si este asistat respiratoriu, precizeaza institutia. Parchetul rus a cerut…

- Presedintele camerei inferioare a Parlamentului rus, Duma de Stat, a cerut uneia dintre comisiile sale sa ancheteze daca forte straine sunt in spatele presupusei otraviri a opozantului Aleksei Navalnii, intr-o tentativa de a alimenta tensiunile din Rusia, relateaza Reuters. "Comisia pentru securitate…

- Spitalul din Berlin care il trateaza pe opozantul rus a anunțat ca Aleksei Navalnii pare sa fi fost otravit potrivit dovezilor clinice. Spitalul Charite a emis un comunicat in care anunța ca „dovezile clinice arata o intoxicare cu o substanța care aparține grupului de inhibitori ai colinesterazei”.…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii, spitalizat in coma la Berlin, prezinta „urme de otravire”, a anuntat luni Spitalul Charite din Berlin, in care opozantul a fost transferat in weekend din Siberia. Medicii germani nu indeparteaza riscul unor sechele pe termen lung, mai ales asupra sistemului nervos, transmite…

- Medicii de la Spitalul Charite din Berlin au declarat, luni, ca datele clinice indica faptul ca liderul opoziției din Rusia, Aleksei Navalnii, prezinta „urme de otravire”, potrivit Reuters. De asemenea,...

- Starea de sanatate a lui Aleksei Navalnii s-a stabilizat, iar acesta poate fi transportat, a declarat directorul adjunct al spitalului din Omsk, Anatoli Kalinicenko. "Am decis sa nu ne opunem transferului sau catre un alt spital, cel care va fi desemnat de apropiatii sai", a afirmat Kalinicenko,…