Starea Libertății | Cum interpretează Pătraru refuzul lui Iohannis de a participa la o dezbatere cu Dăncilă Realizatorul „Starea Libertații” crede ca „președintele o poate pulveriza pe semianalfabeta pesedinta in jumatate de ora”, dar „e limpede ca nu vrea”. Dragoș Patraru comenteaza in aceasta ediție refuzul lui Iohannis de a se confrunta direct cu Dancila. „Nu vrea și aici aș acționa un stereotip care i se aplica lui Iohannis: e capos. Asta […] Post-ul Starea Libertații | Cum interpreteaza Patraru refuzul lui Iohannis de a participa la o dezbatere cu Dancila apare prima data in Libertatea . Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

