- Romania va intra, incepand cu 16 iulie, in alte 30 de zile de stare de alerta. Executivul va adopta, miercuri, mai intai in Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si mai apoi in sedinta de Guvern, Hotararea privind prelungirea starii de alerta, pe tot teritoriul Romaniei, pentru inca 30 de zile,…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, anunța ca situația din ultimele zile l-ar determina sa prelungeasca starea de alerta. Ar fi pentru a treia oara cand Romania ar ramane in starea de alerta.Citește și: Ludovic Orban ȘTERGE pe jos cu decizia CCR: 'Rugamintea mea catre populație e sa nu țina…

- Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD,a anunțat miercuri ca va depune o moțiune de cenzura dupa ce va inceta starea de urgența. Ciolacu este deranjat de faptul ca guvernul i-a pus in vedere parlamentului, dominat de PSD ca a prelungit starea de alerta cu 30 de zile in loc sa ceara incuviințarea…

- Guvernul a decis, marti, prelungirea starii de alerta cu 30 de zile, a anuntat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. „Dupa un numar de 166 de cazuri noi ieri, astazi am avut 250 de cazuri, 10 decese de ieri pâna astazi, avem peste 4.500 de cazuri active, în acest context…

- Alexandru Rafila trage un semnal de alarma cu privire la creșterea numarului de cazuri de coronavirus. Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, spune ca guvernul trebuie sa-și asume politic decizia daca prelungește sau nu starea de alerta. "In opinia mea, trebuie pastrata o parghie administrativa…

- Guvernul Orban se reuneste in sedinta, joi, incepand cu ora 18.00, potrivit unor surse oficiale, in discutie urmand sa se afle decizia privind prelungirea starii de alerta. Astfel, pe ordinea de zi se afla Hotararea prin care Guvernul doreste sa prelungeasca starea de alerta cu inca 30 de zile. Executivul…

- In cadrul emisiunii "Ultima ora" prezentata de jurnalista Lili Ruse, Calin Popescu a criticat decizia Guvernului de a prelungi starea de alerta. "Nu vad ce sa mai asteptam ca sa ne convingem ca tot ceea ce se face este o mascarada. Presdeintele isi bate joc de noi pe fata. Starea de urgenta…

- Președintele Klaus Iohannis a susținut, luni dupa-amiaza, o declarație de presa in care a facut anunțul mult așteptat de romani. Starea de urgența nu va fi prelungita dupa 15 mai. In schimb, in Romania va fi instituita starea de alerta.