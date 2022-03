Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat dupa sedinta privind gestionarea pandemiei, de la Palatul Cotroceni, ca s-a hotarat sa nu se mai prelungeasca dincolo de 8 martie starea de alerta din Romania. "Am hotarat sa nu mai prelungim dincolo de 8 martie starea de alerta din Romania", a spus seful statului.…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, considera ca trebuie mers inspre o ridicare a restrictiilor luate in pandemie, astfel incat fiecare cetatean sa devina mai responsabil. El a precizat ca starea de alerta ar putea fi prelungita cu cel putin o luna. Kelemen Hunor a fost intrebat, duminica, de Sebastian…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca starea de alerta pentru pandemie nu mai trebuie prelungita in tara noastra. „Nu am avut discutia cu domnul Rafila, dar in schimb pot sa va spun parerea mea foarte sincer. Cred ca starea de alerta nu mai trebuie prelungita pe teritoriul Romaniei. Poate…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca nu considera necesara prelungirea starii de alerta in contextul pandemiei de Covid-19 in Romania. Insa acesta spune ca daca nu sunt aplicate soluțiile in criza energiei, „ar fi oportuna o stare de urgența pe energie, daca nu se gasesc reguli și…

- Numarul 1 in cadrul PSD-ului, Marcel Ciolacu, a raspuns, luni, unei intrebari de interes pentru foarte mulți romani, in condițiile in care starea de alerta in Romania a fost prelungita de mai multe ori, cel mai recent chiar la inceputul acestei luni, in contextul generat de COVID-19. Mai crede PSD ca…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta propune prelungirea cu inca 30 de zile a Starii de Alerta incepand din 7 februarie. In acelasi timp, Romania a transpus in legislatie decizia UE conform careia certificatul de vaccinare este recunoscut doar dupa efectuarea dozei booster, daca de la incheierea…

- CNSU: Starea de alerta, prelungita in Romania din 7 februarie. Fara certificat verde la supermarket in mall. Alte masuri CNSU a aprobat joi hotararea prin care se propune prelungirea starii de alerta pe intreg teritoriul național, pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu 7 februarie. Se menține…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, joi, o hotarare prin care elimina obligativitatea prezentarii certificatului verde la intrarea in mall-uri. Prin decizia CNSU a fost prelungita starea de alerta pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 7 februarie. De asemenea, certificatul…