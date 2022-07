Stiri pe aceeasi tema

- Statul american New York a declarat stare de urgența din cauza variolei maimuței. Decizia guvernatoarei Kathy Hochul vine in condițiile in care statul are, acum, peste 25% dintre cazurile inregistrate de infectare cu variola maimuței din Statele Unite.

- Oficialii din San Francisco au declarat, joi, stare de urgența in domeniul sanatații publice, ca raspuns la raspandirea tot mai mare a cazurilor de variola a maimuței in oraș. Declararea starii de urgența permite primarului London Breed și altor oficiali ai orașului sa acceseze fonduri de la stat și…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a facut apel la "actiune urgenta" impotriva variolei maimutei in Europa, in conditiile in care cazurile s-au triplat in ultimele doua saptamani pe continent, informeaza AFP. Intr-un comunicat, directorul regional al organizatiei sanitare a solicitat tarilor europene…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a facut apel vineri la „actiune urgenta” impotriva variolei maimutei in Europa, in conditiile in care cazurile s-au triplat in ultimele doua saptamani pe continent, transmite AFP. Directorul regional al organizatiei sanitare a solicitat, intr-un comunicat, tarilor…

- Organizația Mondiala a Sanatații nu a declarat epidemia de variola maimuței o urgența de sanatate publica de interes internațional, dar a spus ca dar trebuie monitorizata atent. OMS a convocat joi o reuniune a comitetului de urgența pentru a discuta despre gravitatea epidemiei de variola maimuței. Rezultatul…

- OMS se reunește de urgența, din cauza virusului variola maimuței OMS se reunește de urgența, din cauza virusului variola maimuței Virusul variola maimuței starnește ingrijoare la nivel mondial, iar in CDC-ul din SUA a emis alerta, in timp ce Organizația Mondiala a Sanatații are o intrunire de urgența.…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) urmeaza sa organizeze o reuniune de urgenta pentru a discuta despre variola maimutei, conform unor surse apropiate agentiei Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), informeaza Reuters.