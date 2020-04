De Paste, se instituie “Stare de speranta”, la Kanal D. Mihai Ghita si Simona Patruleasa vor prezenta, in direct, sambata, de la ora 23:00, o editie speciala dedicata aceastei sarbatori incarcate de spiritualitate, intr-un moment in este nevoie mai mult ca niciodata de o legatura puternica intre romanii de pretutindeni. Ne petrecem Pastele in izolare, ca o dovada de iubire si responsabilitate pentru ceilalti, dar asta nu ne impiedica sa fim cu sufletul alaturi de familii, de prieteni, de compatriotii...