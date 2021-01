Stare de asediu la Washington. Congresul SUA, ocupat de protestatari. Secret Service i-a evacuat pe congresmani

Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii au luat cu asalt cladirea Capitoliului, in ziua validarii ca președinte al Statelor Unite ale Americii a lui Joe Biden. Susținatorii lui Donald Trump riposteaza violent, fiind declarata stare de asediu la Washington!

- Sustinatori ai lui Donald Trump s-au adunat miercuri la Washington pentru a contesta alegerile din 3 noiembrie, in conditiile in care Congresul este asteptat sa-l valideze rezultatul acestora si sa-l confirme pe democratul Joe Biden drept noul presedinte al Statelor Unite.

- Tensiunea atinge cote maxime in Statele Unite! Zeci de mii de susținatori ai lui Donald Trump vor protesta la Washington, cu cateva ore inainte ca Congresul american sa valideze rezultatul votului din Colegiul Electoral, conform carora Joe Biden a castigat alegerile prezidentiale.

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele cate vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite…

- Presedintele in exercitiu al SUA, Donald Trump, si-a intrerupt mini-vacanta din Florida pentru a se intoarce la Washington in incercarea de a pune la punct ultimul plan de a stopa in Congresul american certificarea victoriei lui Joe Biden la alegerile prezidentiale din noiembrie. In ultimele zile, Trump…

- Mii de susținatorii președintelui Donald Trump au marșaluit, sambata, la Washington DC, majoritatea fara sa țina cont de masurile de protecție impotriva covid, dar susținand acuzațiile de frauda electorala. In timp ce o parte dintre plangerile președintelui in exercițiu au fost respinse de instanțe,…

- Presedintele în functie al SUA, Donald Trump, a criticat dur, joi, postul de televiziune Fox News, acuzându-l ca anul acesta a avut o atitudine diferita fata de scrutinul prezidential din 2016 si, potrivit unor surse de la Washington, vrea sa creeze un grup mediatic concurent, potrivit…

- Președintele SUA, Donald Trump, ii acuza pe democrați, tabara contracandidatului Joe Biden, ca incearca sa fraudeze alegerile prezidențiale din SUA. In sprijinul afirmațiilor sale, Trump a postat o imagine din Detroit, acolo unde voturile se numara cu ferestrele blocate de catre muncitori. ”Voturile…