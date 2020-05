Stiri pe aceeasi tema

- Romania intra in stare de alerta pentru 30 de zile, incepand cu 15 mai, a anuntat ministrul de Interne Marcel Vela, intr-o declaratie de presa sustinuta cu mai putin de o ora inainte ca aceasta sa intre in vigoare. Vela, seful DSU, Raed Arafat, si ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, au pezentat textul…

- Parlamentarii au aprobat Lege privind unele masuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19 pe durata starii de alerta.In actul aprobat de detașați se arata ca terasele pot fi deschise, nu și restaurantele, hotelurile, motelurile, pensiunile sau cafenelele. Pot funcționa,…

- Cum va arata Romania din 15 mai, cand intra in stare de alerta. Purtarea maștii devine obligatorie, mall-urile și restaurantele raman inchise, programul angajaților de la stat va fi decalat, pentru a evita aglomerația Guvernul a adoptat, luni, un proiect de lege pentru reglementarea situatiei de alerta…

- Proiectul de lege adoptat luni de guvern privind starea de alerta prevede ca mall-urile, restaurantele și terasele raman inchise pe durata starii de alerta, iar cetațenii vor fi obligați sa poarte masca de protecție in magazine, la serviciu, in spațiile publice inchise și in transportul in comun, a…

- Mall-urile, restaurantele si terasele nu se vor redeschide la 15 mai, a declarat ministrul Economiei, Virgil Popescu. "Asteptam evaluarea de la Ministerul Sanatatii sa vedem efectele redeschiderii saloanelor de ingrijire si a cabinetelor stomatologice de la 15 mai si apoi vom lua o decizie legata de…

- Astfel, incepand de maine, 24 martie, pentru o perioada de 14 zile, se suspenda internarile pentru intervențiile chirurgicale și alte tratamente și investigații medicale spitalicești, care nu reprezinta urgența și care pot fi reprogramate.

- Conducerea Camerei de Comert, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta, in contextul recomandarilor facute de catre autoritatile competente privind sanatatea si siguranta populatiei si respectarea masurilor pentru prevenirea si limitarea raspandirii virusului COVID 19, a decis urmatoarele: Pentru…

- Cursele aeriene din Romania ar putea fi limitate din cauza raspandirii coronavirusului, anunțul fiind facut de Nelu Tatar, secretar de stat in ministerul Sanatații, in urma raspandirii virusului in...