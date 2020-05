Stare de alertă în România! Senatul a votat noile măsuri. Care sunt principalele prevederi Plenul Senatului a adoptat marți, prin vot telefonic, proiectul de lege cu masurile care pot fi impuse in Starea de Alerta care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta, adica dupa 15 mai. Legea mai trebuie votata și in Camera Deputaților, for decizional in acest caz. Printre noutațile votate in Senat, fața de varianta guvernamentala, se numara: 1. Starea de alerta nu poate depași 30 de zile si poate fi prelungita cel mult inca 30 de zile, deci in total starea de alerta poate dura maxim 60 de zile 2. Cand starea de alerta se instituie pe intreg teritoriul tarii, masura trebuie incuviintata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

