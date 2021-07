Stare de alertă în Havana. Cubanezii ies în stradă: „Ne e foame, jos dictatura!” Insula comunista este zguduita de demonstrații fara precedent impotriva guvernului. Președintele Miguel Diaz-Canel și-a chemat „revoluționarii” sa riposteze in strada. Exasperați de criza economica, mii de cubanezi au manifestat, duminica 11 iulie, in toata țara strigand „libertate” și „jos cu dictatura”. Președintele Miguel Diaz-Canel, din partea sa, și-a chemat susținatorii sa apere regimul. ¡SE PERDIO EL […] The post Stare de alerta in Havana. Cubanezii ies in strada: „Ne e foame, jos dictatura!” first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

