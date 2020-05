Stare de alertă! BAC-ul și Evaluarea Națională 2020, în condiții speciale Comitetul de urgenta anunta masuri de prevenire și protecție pe perioada desfașurarii activitaților de pregatire, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12- a și a 13-a) precum și pe perioada organizarii examenelor evaluare naționala și bacalaureat. Activitatea de pregatire se va organiza pe grupe care vor cuprinde cel mult 10 elevi și va dura nu mai mult de 3 ore, cu pauza de cel puțin 10 de minute la fiecare ora, pentru aerisirea incaperilor. La activitațile de pregatire este interzisa participarea elevilor și a personalului didactic sau auxiliar care sufera de afecțiuni cronice, locuiesc… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

