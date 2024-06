Adela Popescu, o nouă afacere de familie! De acesta se va ocupa fratele său Adela Popescu a facut recent o mișcare surprinzatoare in lumea afacerilor. Deși a luat numeroase pauze de la pupitrul emisiunii, situația financiara i-a permis acest lux. Mama a trei copii, Adela și soțul ei, Radu Valcan, nu se limiteaza doar la lumea televiziunii. Cei doi dețin o afacere de succes in domeniul publicitații, care a generat un profit considerabil. Pe langa noul centru de wellness, Adela și Radu dețin și acțiuni la un hotel in Vama Veche și un apartament la Olimp. Vedeta și fratele sau au deschis un centru de wellness integrat Marți seara, fratele vedetei, omul de afaceri Calin Popescu,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

