Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestei luni, Costin Gheorghe și iubita lui, Maria Cușu, au devenit soț și soție in fața lui Dumnezeu. Evenimentul a avut loc in Constanța și a fost unul restrans, unde i-au avut alaturi doar pe membrii familiei și prietenii. Elena Gheorghe și Ana Pirvulescu, impreuna cu soții lor, sunt…

- Otilia Bilionera și soțul ei s-au casatorit civil in Turcia, la cateva luni distanța de cand iubitul ei a cerut-o in casatorie. Cei doi și-au dorit ca evenimentul sa fie restrans și s-au gandit și la marea petrecere, care va avea loc anul viitor.

- Narcisa Suciu și-a cunoscut soțul din intamplare, in urma cu mai mulți ani. Artista recunoaște ca nu și-a dorit sa faca pasul cel mare, dar Veikko Miettinen, partenerul ei a insistat sa se casatoreasca, așa ca, și cererea a fost una surpriza.

- Karmen Simionescu recunoaște ca viața i s-a schimbat radical de cand a venit pe lume fiica ei. La scurt timp dupa nașterea fetiței, cei doi au decis sa faca terapie, artista marturisind ca a fost una dintre cele mai dificile perioade de cand formeaza un cuplu.

- Iana Novac are toate motivele sa se considere o femeie implinita! Indragita artista și soțul ei, Octavian, vor sarbatori anul acesta 20 de ani de la nunta. Vedeta a dezvaluit, in exclusivitate pentru Antena Stars, cum vor petrece.

- O femeie care se deplasa cu ajutorul unui cadru metalic a fost salvata din mare, dupa ce a fost la un pas de a se ineca. O femeie a fost salvata in ultima clipa de la inec de catre salvamari și turiști dupa ce a intrat in mare cu un cadru ajutator de mers. Turista a fost doborata de valuri, dar a refuzat…

- Valurile puternice au doborat o imediat, iar sotul acesteia a incercat sa o salveze, dar nu a reusit.Zilele trecute valurile marii "au inghititldquo; mai multe persoane, iar iresponsabilitatea unora continua. Astazi, 16 august, pe o plaja din Eforie Nord, o femeie s a aventurat in mare, desi steagul…

- Cum arata hotelul pe care Andreea Banica il are pe litoral In anul 2020, in plina pandemie, Andreea Banica și soțul ei, Lucian Mitrea, au inceput construcția unui hotel la mare. Acesta este amplasat pe faleza, in stațiunea Eforie Nord. Vezi aceasta postare pe Instagram O postare distribuita de Atmosphere…