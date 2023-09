Stiri pe aceeasi tema

- Mama unei fete din Hunedoara a primit o filmare in care se vede cum fiica ei, in varsta de 11 ani, este batuta cu bestialitate de doua fete, ambele de 12 ani. Fata este palmuita și lovita cu genunchii la nivelul feței, apoi tarata pe jos și calcata in picioare. Conflictului ar fi generat, in urma…

- Rose Adhiambo este insarcinata și urmeaza ca in scurt timp sa aduca pe lume cel de al doile copil. Bruneta a fost foarte discreta in ceea ce priveste viața personala, in ultima perioada și a preferat sa iși ținut sarcina ascunsa.

- Atunci cand nu se afla pe scena, OG Eastbull ii face toate poftele iubitei sale care va aduce pe lume un baiețel, in scurt timp. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, sunt la curent de fiecare data cu exclusivitațile momentului și surprind cele mai tari imagini.

- Sensy traiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale și asta pentru ca este insarcinata in 6 luni și peste puțin timp iși va ține bebelușul in brațe pentru prima data. Influencerița radiaza de fericire, iar recent a postat imagini cu burtica de gravida. Iata cum arata vedeta insarcinata…

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Georgiana Lobonț este insarcinata și radiaza de fericire dupa ce a aflat ca va deveni, din nou mama! Cantareața mai are doi copii, carora le-a dat vestea cea mare. Iata cum au reacționat Eduard și Irina, dupa ce au aflat ca vor mai avea un frațior sau o…

- Georgiana Lobonț nu are doar o cariera de succes, ci și o familie frumoasa, care ii este alaturi peste tot. Artista are un soț iubitor și doi copii dupa care este topita, astfel ca toata lumea s-a intrebat daca iți mai dorește și un al treilea copil. Ei bine, aceste intrebari au devenit tot mai frecvente,…

- Alice Peneaca a atras toate privrile cu o apariție absolut ravașitoare! Actrița a profitat de momentele in care este insarcinata și și-a etalat burtica de graviduța pe strazile din București. Alaturi de ea a fost iubitul ei. Dragos Caliminte nu a pierdut-o niciun moment din ochi. Iata cum iși petrec…