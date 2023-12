Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Banica și Anca Serea au vorbit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, despre prietenia de mulți ani pe care o au. Iata care este motivul pentru care artista o invidiaza pe prietena ei!

- Nicoleta Dragne a dezvaluit, in urma cu puțin timp, in cadrul unui interviu, acordat in exclusivitate pentru Antena Stars, cum reușește sa se imparta intre cariera și viața de familie. Fosta ispita de la Insula Iubirii a marturisit și cine o ajuta cu creșterea celor doi copii. Iata ce declarații a facut…

- FOTO: Ziua Naționala a Romaniei, sarbatorita de prichindeii de la Gradinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia. Au imbracat costume populare, au cantat și au dansat pe cantece din folclorul copiilor Ziua Naționala a Romaniei a fost sarbatorita de prichindeii de la Gradinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia. Preșcolarii…

- Numarul total al copiilor din Romania care aveau ambii parinti plecati la munca in strainatate era, la finele lunii iunie 2023, de 11.149, cu 820 mai putini comparativ cu situatia de la finele anului trecut, conform datelor centralizate de Autoritatea Nationala pentru Protectia Drepturilor Copilului…

- Tragediile pot fi evitate doar printr un comportament preventiv Aveti grija de copiii dumneavoastra Nu ii lasati singuri in locuinta cu sobele aprinse sau cu alte mijloace de incalzire pornite. Nu ii incuiati in casa gandindu va ca asa vor fi in siguranta Apelati la rude sau la vecini daca sunteti nevoiti…

- Pensiunea Izisoara din comuna Sacel, judetul Maramures a gazduit in cadrul unui program special, copii proveniti sistemul de protecție speciala, cat și copii din familii vulnerabile din comunitate, cu parinți plecați la munca in strainatate, cu parinte/parinți decedați, ori afectați de diferite traume…

- Asociația Salvați Copiii a realizat un studiu la nivel regional, care vizeaza copiii ai caror parinți sunt plecați la munca in strainatate. Aproape 50.000 de copii din regiune au cel puțin un parinte care lucreaza in strainatate. La nivel național, situația este la fel de ingrijoratoare, existand aproximativ…

- Fiecare poveste frumoasa incepe cu ,,a fost odata..". Așa a inceput și povestea pe care jandarmii montani de la Postul Montan Cavnic au spus-o copiilor de la Gradinița cu Program Prelungit din localitate, cu ocazia Saptamanii ,,Școala Altfel". Micuții prichindei au ascultat cu sufletul la…