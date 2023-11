Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la data de 5 octombrie 2023, avocații presupuselor victime ale lui Andrew și Tristan Tate au venit din Statele Unite ale Americii in Romania ca sa lupte pentru dreptate. Americanii sunt cum nu se poate mai hotarați sa ii vada pe Andrew și Tristan Tate in spatele gratiilor, in urma acuzațiilor…

- Avocații presupuselor victime ale fraților Tate au venit din Statele Unite ale Americii in Romania ca sa lupte pentru dreptate! Aceștia sunt hotarați sa ii vada pe Andrew și Tristan Tate in spatele gratiilor, in urma acuzațiilor pe care presupusele victime ale celor doi le-au facut.

- Frații Tate revenit la Tribunalul București marți dimineața, dupa o lunga perioada in care parca au uitat de problemele cu legea. La ieșire, Andrew și Tristan Tate au facut primele declarații despre ce s-a intamplat in sala, cand au incercat sa iși recumpereze bunurile pe care a fost pus sechestru.

- Andrew și Tristan Tate au revenit, astazi, la Tribunalul București. De aceasta data, cei doi milionari britanici nu sunt audiați, așa cum s-a intamplat in ultimele luni, ci incearca sa iși recupereze bunurile de milioane de euro, fara care au ramas la inceputul acestui an.

- Frații Andrew și Tristan Tate au dat lumii o veste uluitoare, dezvaluind planuri incredibile pentru viitor. Cei doi antreprenori de succes au anunțat un proiect mareț, care a captat atenția opiniei publice. Milionarii intenționeaza sa construiasca propria planeta.

- Pe data de 20 iunie 2023, Andrew și Tristan Tate au fost trimiși in judecata de procurorii DIICOT, pentru trafic de persoane si alte fapte de criminalitate organizata: viol in forma continuata (doua acte de viol asupra aceleiași victime), trafic de persoane, grup infracțional organizat, instigare la…

- Frații Tate au facut noapte alba și au petrecut cu prietenii la vila din Voluntari, dupa ce instanța a decis ca pot fi cercetați sub control judiciar. Andrew și Tristan Tate au chemat la petrecere și maseuze.