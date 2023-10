Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea greaca de tenis Maria Sakkari a castigat turneul WTA 1.000 de la Guadalajara (Mexic), dotat cu premii totale de 2.788.468 de dolari, in finala caruia a invins-o in doua seturi, 7-5, 6-3, pe Caroline Dolehide din Statele Unite. Sakkari, numarul 9 mondial si a doua favorita a competitiei,…

- Catalin Moroșanu a facut mari sacrificii pentru a ajunge un campion mondial de succes. El a sacrificat timpul petrecut cu familia pentru a avea parte de numeroase antrenamente dure pentru corpul sau. Totuși, el nu regreta ceea ce a facut, reușind sa ajunga in topul celor mai buni luptatori din lume.

- Betty Salam a facut primele declarații dupa ce s-a speculat ca ar avea probleme in casnicie. Fiica lui Florin Salam a spus adevarul despre casnicia cu soțul ei, Catalin Vișanescu și a marturisit ca tatal copilului ei este mai gelos decat ea, deși in trecut, ea era cea geloasa.

- Sportiva americana Coco Gauff, locul 6 WTA, a castigat turneul US Open, invingand-o in finala pe belarusa Arina Sabalenka, numarul 2 mondial, informeaza news.ro.Gauff, in varsta de 19 ani, s-a impus in finala cu scorul de 2-6, 6-3, 6-2, in doua ore si sase minute. Coco Gauff a obtinut 3 milioane…

- Vești proaste pentru Andreea Popescu! Baiatul cel mare al vedetei și fiica ei au ajuns la spital, in vacanța. Problemele de sanatate au inceput la puțin timp de cand au ajuns in destinația exotica, motiv pentru care a fost nevoie ca cei doi sa ajunga pe mana medicilor din Filipine. Andreea Popescu nu…

- Andreea Popescu este foarte mandra de soțul ei. Rareș Cojoc a obținut o noua performanța la dans sportiv. Pe rețelele sale personale de socializare, vedeta a facut o postare speciala pentru partenerul ei de viața. Iata ce a postat aceasta pe pagina sa Instagram!

- Jucatoarea ceha Marketa Vondrousova (42 WTA) a castigat primul titlu de Mare Slem din cariera, impunandu-se sambata in finala turneului de tenis de la Wimbledon in doua seturi, 6-4, 6-4, in fata tunisiencei Ons Jabeur, a sasea jucatoare a lumii. Vondrousova, in varsta de 24 de ani, se afla la a doua…

