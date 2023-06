Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri in Turcia. Cetațenii turci au votat astazi in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, care ar putea duce la prelungirea domniei presedintelui Recep Tayyip Erdogan, aflat la putere de doua decenii. Rezultate neoficiale, potrivit agenției Anadolu Ultimele rezultate neoficiale Ultimele…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, vineri la Piatra Neamt, ca sondajele efectuate la nivelul fiecarui partid ar arata ca peste doua treimi dintre romani ar dori ca numarul alegerilor de anul viitor sa fie redus.Ciuca a mai precizat ca „nu ne permitem sa pierdem un an de zile in tot acest ansamblu in…

- Premierul Nicolae Ciuca spune ca doua treimi din electorat, conform sondajelor de opinie, isi doreste comasarea alegerilor. Conform acestuia, coaliția de guvernare cauta in continuare solutii pentru comasarea macar a doua scrutine dintre cele programate pentru anul viitor. „Atunci cand am discutat comasarea…

- Sondaj PNL: doua treimi dintre romani sunt de acord cu comasarea alegerilor. Reducerea de costuri, cat 52 km de autostrada Doua treimi dintre cetațenii cu drept de vot ar prefera comasarea alegerilor, reiese dintr-un sondaj de opinie realizat de PNL. Liberalii amintesc de costurile rundelor electorale…

- Banca Nationala a Romaniei si Compania Nationala Posta Romana SA au semnat un acord de parteneriat cu scopul dezvoltarii unor proiecte de educatie financiara destinate personalului CN Posta Romana SA, informeaza BNR printr-un comunicat remis, joi, Agerpres."Incheiat ca proiect pilot pentru o perioada…

- Ministrul muncii spaniol, Yolanda Diaz, a anuntat ca va candida la functia de prim-ministru la alegerile legislative de anul acesta, in fruntea recent formatei sale aliante de stanga, Sumar, informeaza luni dpa.Yolanda Diaz, avocat specializat in dreptul muncii, detine si functia de vicepremier in…

- La aproape un an de la desparțirea de Gerard Pique, Shakira a anunțat ca va parasi Barcelona. Așa cum era de așteptat, Shakira a decis sa plece din Spania, acolo unde se mutase pentru a fi alaturi de fostul fotbalist. Shakira, decizie radicala: pleaca din Barcelona Artista din Columbia a anunțat duminica…

- Proiectul propus de USR pentru stabilirea distanței legale dintre intrarea in curtea școlilor și locul in care poate funcționa o locație in care exista jocuri de noroc este printre puținele propuneri legislative, daca nu singura, care cere rapoarte de la 6 comisii legislative.