Standardele de curățenie în HoReCa Curațenia in mediul HoReCa este absolut esențiala, tocmai de aceea se recomanda folosirea de produse profesionale de curațenie și igienizare. Pe langa indepartarea bacteriilor și menținerea igienei in hoteluri, restaurante, bucatarii, recepții, toalete, scari, lifturi, dar și camerele oaspeților, sunt necesare și echipamentele profesionale care ajuta la respectarea normelor in vigoare din domeniu. In general companiile ințeleg aceste aspecte, de aceea sunt de parere ca ospitalitatea incepe cu un spațiu curat, igienic și care ajuta la creșterea vanzarilor și veniturilor din industria HoReCa. … Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

