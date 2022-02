Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Comisiei juridice a Parlamentului, Olesea Stamate, declara ca și Sistemul de Informații și Securitate necesita a fi reformat, la fel ca și sistemul judecatoresc, iar in contextul in care aceeași instituție a emis doua note care se bat cap in cap, in privința lui Dorel Musteața, aceasta a…

- Președintele Comisiei juridice, numiri și imunitați, Olesea Stamate, fiind intrebata de moderatorul emisiunii „Secretele Puterii”, de la Jurnal TV de ce deputații care au trecut de la PLDM la PDM nu au fost percheziționați la fel ca și foștii comuniști, care au ajuns in PDM, aceasta a spus ca in acest…

- Președintele Comisiei Juridice, numiri și imunitați, Olesea Stamate a declarat in cadrul emisiunii „Secretele Puterii”, de la Jurnal TV ca in acest moment nu este necesara construirea unei instituții anti-corupție dupa modelul DNA din Romania așa cum a declarat Natalia Gavrilița in fața Parlamentului…

- Președinta Comisiei juridice a Parlamentului, Olesea Stamate, susține ca nu au existat motive pentru a refuza numirea lui Dorel Musteața in funcția de judecator la Curtea Suprema de Justiție, iar faptul ca a activat in perioada lui Plahotniuc nu este un argument. „In perioada in care Republica Moldova…

- Dorin Damir, finul fostului șef al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, fugar din Republica Moldova, a fost eliberat din pușcarie. Informația a fost confirmata de sursele Jurnal, transmite Noi.md cu referire la jurnal.md. Decizia a fost luata in urma cu puțin timp, la Judecatoria Chișinau sediul…

- Ministrul Justiției în Guvernul PAS, Sergiu Litvinenco, pare sa nu fie apropiat de procuraturile specializate, precum Procuratura Anticorupție (PA) și Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) din organele Procuraturii Generale. Cel puțin,…

- Referitor la recentele acuzații cu privire la organizația noastra vrem sa clarificam urmatoarele… Este important de stabilit inca de la inceput contextul: Acest val de acuzații este un efort... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Compania Metalferos i-a facut milionari pe mulți oameni, care au lucrat mina in mina in favoarea lui Vladimir Plahotniuc. Echipa de investigație a Jurnal TV a descoperit increngatura din care au facut parte politicieni, ofițeri de investigație sau diferiți antreprenori pe care ii controla oligarhul.…