Stagiunea 2022-2023, #ANIVERSARE70 Concert Coral

- Premiile Gopo se decerneaza azi. Cine sunt nominalizații! Premiile Gopo au ajuns anul acesta la cea de-a 17-a ediție. Trofeele vor fi decernate in aceasta seara, in cadrul unei gale ce se va desfașura in Sala Mare a Teatrului National I. L. Caragiale din Bucuresti. Marius Manole și Lia Bugnar sunt prezentatorii…

- HazarDance aduce la Romanian Creative Week opt spectacole de dans celebre la nivel international, un concurs si doua workshop-uri Opt spectacole de dans contemporan, flamenco, teatru-dans si street dance, dintre care sapte realizate de trupe romanesti si unul de artisti spanioli. O competitie de street…

- Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi, in parteneriat cu Filarmonica „Moldova” Iași, invita publicul la un concert cameral caritabil, susținut de Cvartetul „Ad libitum”, care va avea loc joi, 6 aprilie 2023, de la ora 19.00, in Sala „Henri Coanda” de la Palatul Culturii. Invitata speciala a acestui…

- A devenit o obișnuința pentru artiștii ieșeni sa obțina recunoaștere din partea UNITER. „Antonin Artaud. Familia Cenci”, semnat Silviu Purcarete, aflat pe afișul Teatrului Național “Vasile Alecsandri” din Iași, este nominalizat pentru premiul UNITER, la categoriile „Cel mai bun spectacol” și „Cea mai…

- Palatul Culturii din Tg Mureș va gazdui, in premiera, Big Band-ul Societații Romane de Radiodifuziune, care va canta alaturi de Maximilian Muntean, solist al trupei New Vegas Show, intr-un eveniment marca Radio Tg. Mureș. Postul public regional Radio Tg Mureș le-a pregatit fanilor, cu ocazia implinirii…

- Cea de-a patra ediție a festivalului Classix s-a incheiat in valuri de aplauze pe 4 martie la Iași, pe scena Teatrului Național „Vasile Alecsandri”. Classix Festival 2023 a adus publicului sau prime audiții absolute, lucrari special comandate pentru festival, premiere naționale, precum și compozitori…

- Primarul Mihai Chirica a anuntat, luni, ca lucrarile de reabilitare a Pietei Unirii si a parcului din fata Teatrului National ‘Vasile Alecsandri’, considerate a fi doua din cele mai importante obiective cultural-istorice, fac pasi concreti spre modernizare. Potrivit unui comunicat de presa, in privinta…

