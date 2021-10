Stadiul lucrarilor la noul sediu al Prefecturii Satu Mare (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de amenajare a Complexului Sportiv „Dinamo” se apropie de final. Se monteaza recent gazonul sintetic, astfel incat sa respecte cele mai inalte standarde pentru desfașurarea competițiilor oficiale. Proiectul este derulat in parteneriat cu Federația Romana de Fotbal și are o valoare de 3.000.000…

- VIDEO Cum arata lucrarile la primul lot al Autostrazii A1 Sibiu-Pitești și largirea DN7 la 4 benzi, la ieșirea din Valea Oltului Noi imagini surprinse cu drona ilustreaza avansul lucrarilor pe primul lot al Autostrazii A1 Sibiu – Pitesti, intre Sibiu și Boița, sectiune ce are o lungime de 13,17 km.…

- Lucrarile de consolidare a podului de peste raul Mureș, aflat intre Aiud și Ciumbrud, sunt in continua desfașurare, au transmis marți reprezentanții Primariei Aiud. Potrivit acestora, au fost efectuate lucrari de consolidare la picioarele podului, largire pasarela pentru pietoni pe una dintre parți,…

- Lucrarile de 2,8 milioane de lei pentru modernizarea pistei de atletism de la Stadionul ”Cetate” Alba Iulia au ajuns la ultima etapa. Marcajele urmeaza sa fie finalizate in acest weekend, a anunțat viceprimarul Marius Filimon. La finalizarea investiției,stadionul va ajunge la un standard internațional…

- Primarul Sebastian Alin Birda a dovedit din nou ca este primarul care intr-adevar muncește. Lucrarile din Baia Sprie se desfașoara intr-un ritm alert. Verificarea lucrarilor efectuate face parte din agenda celui mai implicat primar din viața comunitații. „Pentru un primar munca de teren e esențiala.…

- Lucrarile la pasajul de la Mogosoaia vor fi incheiate inainte de termen, in luna octombrie, in conditiile in care a inceput sa fie turnat asfaltul, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula. "Vorbim, in primul rand, de incheierea lucrarilor la Pasajul de la Mogosoaia,…

- Stadiul lucrarilor la autostrada A3 Transilvania, segmentul care va face legatura intre Targu Mures si aeroportul orasului, a ajuns la 70%, iar proiectul va fi gata pana la finalul anului, a transmis, miercuri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Catalin Drula, pe Facebook. "Avans bun pe santierul…