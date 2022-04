Stiri pe aceeasi tema

Peste 27.000 de locuințe sunt in construcție in acest moment in București și imprejurimi, potrivit unui raport al companiei de consultanța imobiliara SVN Romania, cel mai mare numar de locuințedin istoria moderna a pieței rezidențiale locale.

Purtatorul de cuvant al MAE rus Maria Zaharova a afirmat, referindu-se la declararea ca „personae non gratae" a unor diplomati rusi in Romania, c= n acest caz este vorba despre "un pretext inventat", iar decizia nu va ramane fara un raspuns adecvat, anunța news.ro.

Lumea trebuie sa fie pregatita pentru un razboi pe "termen lung" in Ucraina, avertizeaza secretarul general al NATO, relateaza BBC.

Reprezentativa Muntenegrului, adversara a Romaniei in Liga Natiunilor, a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, selectionata Greciei, intr-un meci amical.

Numarul posturilor ocupate in institutiile si autoritatile publice din Romania era, in ianuarie 2022, de 1.264.843, cu 2.525 mai multe comparativ cu luna precedenta, iar aproape 64% dintre acestea in administratia publica centrala, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finantelor (MF),

Romania are o capacitate totala de productie a energiei electrice de 18.545 de MW, cele mai multe centrale fiind hidro si pe carbune, arata datele oficiale postate pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE).

Un numar de 28.563 de cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, in crestere cu 10% fata de ziua precedenta, a informat, vineri, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.

Analistul politic Radu Magdin afirma ca, in contextul agresiunii Federatiei Ruse la adresa Ucrainei, patru cuvinte definesc realitatea de azi si pe cea din zilele care vor urma: agresiune, rezistenta, sanctiuni si solidaritate.