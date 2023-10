Stiri pe aceeasi tema

- Stadionul Cluj Arena și-a diversificat din aceasta toamna sfera de activitați pe care le gazduiește, devenind locul de desfașurare a unor activitați didactice susținute de Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universitații ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.

- Consiliul Județean Cluj anunța ca stadionul Cluj Arena va gazdui cursurile Facultații de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universitații ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca.Timp de trei zile pe saptamana, amfiteatrul din incinta Stadionului Cluj Arena (sala de conferințe) va gazdui cursurile susținute…

- Bustul savantului Emil Racovița, personalitate de referința in domeniul biospeologiei și profesor la Facultatea de Științe a Universitații din Cluj in anii 1920, a fost recent eliminat din amplasamentul stradal și aruncat in pivnița Colegiului Național “Emil Racovița” din Cluj-Napoca. Acest act controversat…

- Admitere 2023 Facultatea de Teologie Greco-Catolica Blaj, din cadrul UBB Cluj-Napoca, sesiunea a doua. Calendar, acte, inscrieri Facultatea de Teologie Greco-Catolica Blaj, din cadrul Universitații „Babes-Bolyai” Cluj-Napoca, organizeaza inscrieri, pana in 12 septembrie pentru anul universitar 2023/2024.…

- Daca ați fi tentați sa credeți ca varsta frageda este un impediment in calea succesului, atunci trebuie sa o cunoașteți pe Elena Mare. Elena este studenta la Facultatea de Științe ale Educației din cadrul extensiei din Targu-Mureș a Universitații "Babeș Bolyai", iar in viitor iși propune sa urmeze și…

- Lectorul Irimie Popa, de la Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor in cadrul Universitații ”Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, a atacat dur festivalul UNTOLD, intr-o postare facuta publica pe și-a facut publica pe pagina sa de Facebook. Citiți mai jos opinia universitarului clujean: ”Șmecheria…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a inregistrat, dupa ultima zi a sesiunii de admitere din iulie, un numar de 16.177 de dosare depuse și validate, cu 97 mai multe decat in 2022. 13.457 de dosare au fost depuse la studii de licența și 2.720 la studii de master. La admiterea pentru studii de…

- Patriarhul Daniel a transmis un mesaj de condoleanțe la slujba de inmormantare a Parintelui Asistent Dr. Atanasie–Tanasache Costea, care a pierit in urma unui accident rutier. „Am aflat cu multa durere de trecerea din aceasta viața, in urma unui tragic accident rutier, in ziua de marți, 11 iulie 2023,…