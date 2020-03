Stiri pe aceeasi tema

- Imagini impresionante au fost publicate, luni seara, pe pagina de Facebook a cotidianului spaniol “El Mundo”. Sute de pacienți diagnosticați cu noul tip de coronavirus (SARS-COV-2 sau COVID – 19) au fost internați in spitale amenajate in pavilioane expoziționale. In jur de 300 de pacienți internați…

- Inca patru romani infectati cu coronavirus si-au pierdut viata in afara granitelor Romaniei. Este vorba despre alti trei romani decedati in Italia si unul in Franta. "In conformitate cu informatiile obtinute de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, pana…

- Lime a anuntat ca isi suspenda serviciul de transport cu trotinete electrice din Statele Unite si din alte peste 20 de tari, in special europene, printre care si Romania, din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza AFP. "Deocamdata, sistam serviciul Lime pentru a ajuta oamenii sa ramana…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a inregistrat 10.982 de cazuri noi de coronavirus in lume intr-o singura zi, duminica, ceea ce creste bilantul total al acestei noi boli la 153.517 de cazuri, informeaza EFE.Dintre toate, doar 27 corespund Chinei, ceea ce a inseamna insa o usoara revenire in comparatie…

- In Italia, numarul cazurilor de infectare cu coronavirus si cel al deceselor creste vertiginos. Pana in prezent au murit 197 de persoane, s-au imbolnavit 3.916 si s-au vindecat 523. Ieri s-a inregistrat si primul caz de coronavirus din statul Vatican, unde se analizeaza modalitatile in care Papa Francisc…

- Amenintarea coronavirus a atins nivelul maxim in toata lumea! In Europa numarul bolnavilor crește de la o ora la alta. In Italia unde este cel mai mare focar, numarul de cazuri a ajuns la 890. Iar cel al mortilor la 21. Sunt tot mai multi pacienti si in Spania, intr-o zona locuita de foarte multi romani.

- Spania a anuntat ca, in decurs de 36 de ore, au fost depistate noua cazuri de Covid-19 contagioase, patru in Tenerife, doua in Madrid, doua in Catalonia si unul in Castellon, informeaza televiziunea publica spaniola.

