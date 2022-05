Serviciul Roman de Informatii avertizeaza asupra unor posibile atacuri de tip ransomware la scara larga, prin utilizarea unor adrese de mail apartinand unor institutii din Romania. Asadar, tara noastra ar fi tinta unei campanii in masa de atacuri cibernetice. Atacuri de tip ransomware „La nivelul Centrului National CYBERINT din cadrul Serviciului Roman de Informatii au […] The post SRI trage semnalul de alarma: institutii din Romania, tinta unor atacuri! first appeared on Ziarul National .