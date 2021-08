Sri Lanka declară stare de urgenţă alimentară, în contextul accentuării crizei economice Sri Lanka, aflata in pragul un grave crize economice si monetare, a declarat marti stare de urgenta alimentara, in contextul in care bancile private, ramase fara valuta, nu mai pot finanta importurile, relateaza AFP. Presedintele Gotabaya Rajapaksa a declarat ca a dispus adoptarea de masuri de urgenta pentru a contracara tezaurizarea zaharului, orezului si altor alimente esentiale. El a numit un ofiter superior ar armatei in postul de "comisar general pentru servicii esentiale, insarcinat cu coordonarea aprovizionarii cu orez, zahar si alte bunuri de consum". Guvernul a majorat sanctiunile impotriva… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

