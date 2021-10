Square 7 Properties inaugurează două noi investiții de retail în România la Baia Mare și Mediaș Compania Square 7 Properties, impreuna cu partenerul sau Mitiska REIM, cel mai mare investitor in proiecte imobiliare de proximitate din Europa, anunța deschiderea unui nou proiect in Baia Mare și extinderea parcului de retail din Mediaș. Mai precis, in Baia Mare compania deschide ”Baia Mare Shopping Park”, poziționat langa magazinul Kaufland, pe Bulevardul Unirii nr. 21. Investiția cumuleaza 8.400 mp de suprafața inchiriabila și 17.500 mp de suprafața comerciala, iar printre chiriași se vor numara branduri cunoscute din mai multe segmente, retaileri puternici atat in plan local, cat și internațional… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

