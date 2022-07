Aceasta lichidare judiciara a fost pronuntata de jsutitie la 4 mai si s-ar putea prelungi pana in 2024, declara AFP presedintele filialei, Vladimir Morozov, care confirma astfel o dezvaluire a cotidianului francez Le Monde. Cei 27 de salariati ai intreprinderii din Franta – al caror salariu a fost preluat in sarcina prin regimul garantarii salariilor – au fost concediati imediat dupa aceasta hotarare. Modelul economic al Sputnik News, o publicatie online lansata in 2014, are la baza un singur client rus, afiliat Kremlinului, si anume organismul Rossia Segodnia, care-i comanda subiecte si reportaje,…