Sprayul nazal cu ketamina ar putea ajuta la tratarea migrenelor cronice (studiu)

Stiri pe aceeasi tema

- Finala Europa League 2023. Sevilla FC a cucerit trofeul Ligii Europa la fotbal dupa ce a invins-o pe AS Roma cu scorul de 4-1 la loviturile de departajare, miercuri seara, in finala desfasurata la Budapesta, in care scorul a fost egal, 1-1, atat dupa cele 90 de minute regulamentare, cat si dupa prelungiri.

- A fost lansata o Petiție publica pentru introducerea testarii legumelor in piețeApelul a fost lansat de senatorul Vlad Pufu. El a inceput o adevarata campanie publica pentru testarea legumelor in piețe dupa descoperirea unor adevarate bombe pentru sanatatea publica: CITESTE SI Zelenski explica…

- Trei fani au fost raniti si alte sapte persoane au fost arestate in timpul unor violente intre suporteri, inaintea finalei Ligii Europa, la Budapesta. In finala se intalnesc, de la ora 22.00, FC Sevilla si AS Roma.“Mai multe persoane s-au batut miercuri dupa-amiaza pe strazile din Budapesta, a precizat…

- Sprayul nazal cu ketamina ar putea fi eficient in tratarea migrenelor cronice, potrivit unui nou studiu, publicat in revista "Regional Anesthesia & Pain Medicine", oamenii de stiinta avertizand in acelasi timp impotriva utilizarii in exces a acestui tratament.

- Tehnicianul echipei Juventus Torino, Massimiliano Allegri, a declarat, joi seara, dupa meciul cu FC Sevilla, scor 1-1, din prima mansa a semifinalelor Ligii Europa, ca este increzator ca formatia sa poate obtine calificarea in finala competitiei.“Stiam ca meciul va fi dificil. Am inceput bine, dar…

- Formatiile FC Basel si West Ham au obtinut victorii, joi seara, in prima mansa a semifinalelor Conference League, informeaza news.ro.FC Basel a invins in deplasare Fiorentina, iar West Ham s-a impus in fata echipei AZ Alkmaar. CITESTE SI Juventus și Sevilla au remizat in semifinalele Ligii Europa,…

- Loboda are cantitati impresionante de vitamina C. Este de trei ori mai bogata in aceasta vitamina decat spanacul si de doua ori mai bogata ca lamaia. Loboda se culege cat este inca foarte frageda, de la inceputul lunii aprilie și pana la finalul lunii mai. Loboda este una dintre cele mai indragite plante…

- Antioxidantii din hibiscus detin proprietati anti-obezitate care pot contribui la gasirea unor alternative alimentare la medicamentele actuale prescrise pentru tinerea sub control a greutatii corporale, potrivit unui studiu coordonat de Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), informeaza agentia…