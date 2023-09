Spotify va traduce podcast-urile cu ajutorul AI Spotify si OpenAI au realizat un parteneriat prin care platforma suedeza de streaming va putea sa traduca automat in alte limbi podcast-urile. In centrul operatiunii se afla Whisper, un instrument de transcriere a vocii pentru limba engleza care functioneaza in ambele sensuri – din si in limba engleza. In cazul Spotify, vocea din podcast-urile in limba engleza va fi sintetizata in limbile spaniola si franceza. Pentru inceput, compania a selectat cateva podcast-uri unde va fi aplicata aceasta tehnologie. OpenAI a limitat disponibilitatea Whisper din considerente de siguranta si intimitate. Aceasta… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

