Spotify: ”Thank you Avicii. Your music will live on forever”

Platforma de streaming Spotify a creat un playlist dedicat lui Avicii, la cateva ore dupa ce a fost anunțat decesul artisului. 49 de piese de colecție marca Avicii vin insoțite de mesajul ”Thank you Avicii. Your music will live on forever”. Poți gasi playlistul In Memoriam Avicii cu un click aici