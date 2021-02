Spotify le permite angajaţilor să lucreze de oriunde Spotify Technology SA va permite angajatilor sai sa lucreze de oriunde, a anuntat compania suedeza de streaming muzical intr-un mesaj publicat vineri pe blogul sau, schimband si mai mult viitorul vietii profesionale moderne, relateaza Reuters. Activitatea profesionala se orienteaza catre sisteme bazate pe cloud, iar angajatii se conecteaza la sedinte online, motiv pentru care birourile si-au adaptat un stil de viata bazat pe munca la distanta, in conditiile in care exista posibilitatea ca inocularea vaccinurilor sa nu se incheie mai devreme de jumatatea anului. Demersul Spotify, promovat de companie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

