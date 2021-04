Spotify îşi lansează propriul asistent pe bază de comenzi vocale “Hey, Spotify” este cea mai noua comanda vocala pe care utilizatorii dispozitivelor mobile o pot folosi, insa, spre deosebire de comenzile celorlalti asistenti digitali, aceasta va functiona doar in cadrul aplicatiei Spotify. Noua facilitate functioneaza similar altor asistenti digitali. Dupa comanda “Hey, Spotify”, utilizatorul poate comanda redarea unei anumite melodii, artist, playlist etc. Pentru a folosi comenzile vocale, utilizatorii vor fi incurajati, la deschiderea aplicatiei, sa acorde Spotify dreptul de accesare a microfonului. Acest lucru se poate face si manual, de la Settings > Microphone… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

