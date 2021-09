Spotify anunţă o funcţie de consolidare automată a listelor de melodii Spotify, care-si urmareste si-si cunoaste foarte bine utilizatorii, anunta Enhance, o optiune pe care acestia o vor putea folosi pentru a-si completa playlist-urile cu melodii potrivite. In spatele Enhance sta algoritmul Spotify, care va adauga automat melodii in functie de informatiile avute despre utilizator si despre ceea ce crede ca prefera acesta in materie de muzica. Enhance va lua forma unui buton pe care utilizatorul il va putea apasa pentru a adauga automat melodii noi la un playlist. Melodiile adaugate cu Enhance vor fi marcate cu o pictograma verde, pentru diferentiere. In prima faza,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat în ședința de luni un proiect de act normativ care ofera o soluție la problema creșterii prețurilor materialelor de construcții din cauza careia proiectele de investiții ar putea fi blocate. Constructorii vor putea ca, prin încheierea unui act adițional la contract, cu…

- Social-democrații au discutat, luni, în spatele ușilor închise la ședința Consiliului Politic Național, despre posibiliul viitor partid pe care urmeaza sa și-l faca Liviu Dragnea. Surse social democrate au declarat pentru HotNews.ro ca Marcel Ciolacu i-ar fi informat pe liderii PSD ca Liviu…

- Orban a afirmat ca in sedinta coalitiei s-a discutat si subiectul OUG care sa permita ajustarea valorii contractelor pentru lucrari de investitii care sunt in derulare. “Practic, am stabilit ca pentru toate lucrarile din bugetul de stat sau bugetele locale sa existe o formula de indexare a valorii contractelor…

- Romanii din strainatate ar putea incasa alocații europene pentru copii, de pana la 160 de euro lunar. Doar 3% dintre cei de pe teritoriul Uniunii Europene sunt informați cu privire la acest suport financiar. In prezent, alocațiile copiilor din Romania sunt diferențiate in funcție de varsta. Astfel ca,…

- Versiunea beta a aplicatiei WhatsApp pentru Android a inceput sa ofere utilizatorilor optiunea salvarii criptate a datelor. Aceasta va fi facuta integral de WhatsApp si nu va mai avea nevoie de acces la Google Drive. Exista doua considerente importante care diferentiaza noua facilitate WhatsApp de backup-ul…

- „Ministerul Economiei va fi reformat, intr-unul dintre cele mai importante eforturi de taieri de posturi din randul institutiilor statului din ultimii zeci de ani. Reducem 39% din functiile de conducere si 30% din cele de executie, printr-un plan pe care l-am pus la punct saptamanile acestea. Actualul…

- WABAG Water Services SRL (WWS) este o companie cu expertiza in domeniul proiectarii, construirii și exploatarii stațiilor de epurare a apelor uzate industriale. Cu sediul central in București, compania a realizat cu succes zece proiecte industriale in ultimul deceniu pentru a asigura eliminarea ecologica…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, se afla miercuri in Estonia pentru a discuta despre combaterea pandemiei. Iohannis a susținut un discurs comun cu președintele din Estonia, in care a subliniat rolul NATO pentru cele doua țari. „Prin deciziile de la summitul NATO din 14 iunie Romania…