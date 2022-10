Spotify a eliminat opţiunile de cumpărare a cărţilor electronice din aplicaţia de iPhone Spotify prefera, din nou, sa dezactiveze o functie de vanzare a continutului decat sa plateasca comision catre Apple si arata cu degetul, din nou, catre producatorul iPhone-ului. Din aplicatia Spotify de iPhone au disparut orice indicii privind cumpararea cartilor electronice. Acum este afisat doar un text care spune ca nu pot fi cumparare carti din aplicatie, fara alte explicatii. Initial, exista un buton in aplicatie care directiona utilizatorii catre o pagina a site-ului Spotify, de unde acestia puteau cumpara cartile electronice. Dupa achizitie, cartea devenea disponibila in aplicatie. In… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

