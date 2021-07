Sporturi olimpice: navigaţie (sailing) Primele intreceri internationale de navigatie (pana in 1996 sportul era cunoscut sub numele de yachting, ulterior a devenit sailing) au inceput in 1851, iar concursurile ambarcatiunilor cu panze au fost incluse la editia Jocurilor Olimpice din 1900, la Paris, Franta. Navigatia a fost inclusa in programul olimpic de la prima editie a Jocurilor moderne de la Atena, insa conditiile meteo nefavorabile au impiedicat desfasurarea concursului, astfel ca debutul oficial a avut loc patru ani mai tarziu, la Paris. Singura absenta de la Olimpiada s-a inregistrat in 1904 la JO de la St. Louis, SUA,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

