Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, prezinta rezultatele controlului realizat la Metrorex de Corpul de Control al ministerului și confirma jaful și neregulile prezentate și de Puterea.ro . Catalin Drula a scris pe Facebook care au fost problemele descoperite, printre care și faptul ca la negocierea…

- Cheltuielile cu toate pensiile speciale din Romania au crescut cu 60%, in perioada 2016 – 2020, in conditiile in care taxarea muncii pe salariile mici este cea mai ridicata din toata Uniunea Europeana, anunta ministrul Economie, Claudiu Nasui, care sustine ca eliminarea pensiilor speciale trebuie sa…

- Consiliul Local Sector 1 ar putea adopta, in sedinta de joi, un proiect prin care numarul functiilor de conducere din cadrul Politiei Locale ar scadea cu aproape 20 de posturi. "Prin reducerea functiilor de conducere de la 31 la 12, in mare majoritate de la structurile suport, eliminarea suprapunerilor,…

- Toate veniturile asigurate inscrise in contractele de asigurare sociala cu un nivel ce se situeaza sub nivelul salariului minim se vor modifica, prin notificarea asiguratului, a anunțat Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Concret, CNPP informeaza ca incepand cu data de 13 ianuarie 2021 salariul…

- Fiecare institutie spitaliceasca sau clinica impune personalului sau anumite norme si reguli privind igiena si siguranta la locul de munca. Din recuzita celor ce activeaza in domeniul medical nu pot lipsi uniformele dedicate, dar nici incaltamintea care sa fie conforma cu cerintele locului de munca.…

- Premierul Florin Cițu anunța ca salariile bugetarilor vor fi inghețate la nivelul veniturilor din decembrie 2021. Totodata, a fost gasita o soluție pentru prelungirea amanarii ratelor la banci. Florin Cițu a spus ca salariul minim va crește puțin peste rata inflației, respectiv cu 3,1% pentru anul viitor.…

- Revenirea la chioscuri, din 16 decembrie, a noii reviste Pif Gadget, redenumita Pif Le Mag si anuntata pe mai multe canale, a starnit multa speranta, scrie Le Figaro, potrivit news.ro."Revista copilariei noastre era de gasit in Romania pentru ca era editata la Bucuresti ca urmare a prieteniei dintre…

- Sfarșitul anului vine cu vești bune pentru persoanele care vor sa lucreze in retail, curierat, e-commerce sau in industria alimentara. Numarul locurilor de munca a crescut caci, pe masura ce se apropie sarbatorile de iarna, activitatea angajatorilor din aceste domenii s-a intensificat, scrie startupcafe.ro…