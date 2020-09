Stiri pe aceeasi tema

- La sediul Federației Romane de Fotbal, joi, a avut loc tragerea la sorți a celor 10 serii din Liga a III-a de fotbal. In noua ediție programata sa debuteze la 12 septembrie 2020, numarul echipelor participante a fost extins de la 80 la 100, acestea fiind repartizate in mod egal in nu mai puțin de […]…

- Editia 2020 2021 a Ligii a 2 a va debuta pe 29 august. Primele sase clasate isi vor disputa locurile de promovare intr un play off, celelalte vor evolua in play out. In stagiunea trecuta, Alexandru Stoica a evoluat in 22 de meciuri, reusind patru goluri si patru pase decisive. Noul format competitionalal…

- Biroul Electoral de Circumscripție Nr. 7 Campeni – situat in primaria „Capitalei Țarii Moților” – a primit pana inclusiv ieri, 18 august 2020, cereri din partea celor care doresc sa candideze la alegerile locale din 27 septembrie 2020. Totodata, biroul a anunțat pe data de 8 august 2020 un numar de…

- Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a decis, astazi, majorarea numarului echipelor din Liga I, de la 14 la 16, incepand cu sezonul 2020-2021. Consultarea membrilor Comitetului Executiv a fost...

- Comitetul de Urgenta al Federatiei Romane de Fotbal a pastrat programarea meciurilor de baraj pentru mentinerea/promovarea in Liga I la 9 si 12 august dupa ce 7 din cele 8 echipe din play-out-ul Ligii I s-au aratat de acord cu aceste date. "Comitetul de Urgenta ia act de opinia exprimata de majoritatea…

- Un angajat al clubului FC Arges a fost depistat pozitiv la COVID-19, iar Federatia Romana de Fotbal a luat o decizie imediat. FRF a decis sa amane partida pe care gruparea pitesteana trebuia sa o dispute in aceasta seara in etapa a 2-a a play-off-ului de promovare al Ligii a II-a. „Partida FC Arges…

- Clubul Astra Giurgiu risca depunctarea si interzicerea dreptului de a transfera si legitima jucatori daca nu va achita in termen de cinci zile restantele salariale catre fostul antrenor Costel Enache si membrii staff-ului acestuia, secundul Catalin Munteanu si preparatorul fizic Alessandro Cittadino,…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a decis, miercuri, sanctionarea Federatiei Romane de Fotbal (FRF) cu 5.000 de lei pentru scandari discriminatorii de la meciul Romania – Spania, din septembrie 2019, potrivit news.ro.“Scandarile privind comunitatea maghiara din data…