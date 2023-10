Stiri pe aceeasi tema

- Rezultate de excepție pentru sportivii de la CS Targoviște la ediția din acest an a Campionatului Național de Karate Shito Ryu Tradițional pentru copii, cadeți, juniori, U21 și seniori, gazduit de Sala Sporturilor „Traian” din Ramnicu Valcea. La capatul unor evoluții pe masura, sportivii antrenați de…

- Sportivii clubului ACS ActivJudo din Campia Turzii s-au intors acasa cu rezultate bune obținute in finala Campionatului Național de Judo Ne-Waza (lupta la sol), una dintre cele mai importante competiții din Romania. 5 sportivii au participat la concursul desfașurat sambata, 7 Octombrie, la Cluj-Napoca:…

- Rezultate de top pentru doi dintre cicliștii profesioniști ai clubului sportiv Velocitas. Sportivii timișoreni au caștigat titlurile de campioni naționali la Campionatul Național de Pista și Campionatul Național de Cross-Country Marathon, in weekend.

- Rezultate excelente pentru cicliștii de la Velocitas Timișoara, in weekendul trecut. Sportivii timișoreni au facut parte din lotul Romaniei la Campionatul Balcanic de Cross-Country Olimpic și s-au clasat chiar pe podium. Tot pe podium s-a clasat și la generalul Cupei Naționale de XCO, dar și la Campionatul…

- In acest weekend a avut loc finala Campionatului Național de Judo Ne-waza (lupta la sol), competiție de la care sportivii legitimați la CSM Pitești s-au intors cu numeroase medalii. Astfel, secția de judo a CSM Pitești s-a situat pe locul I la aceasta competiție, sportivii fiind pregatiți de antrenorii…

- La finele saptamanii la trecute, Municipiul Campulung Moldovenesc a gazduit Campionatul National de Alergare Montana pe distanța scurta, precum și a VII-a ediție Cupa Raraul. Sportivii suceveni s-au numarat din nou printre protagoniștii intrecerilor, ei urcand pe podiumul de premiere la fiecare categorie…

- Comportare foarte buna pentru tenismenii de la CS Targoviște la ediția din acest an a Campionatului Național pe Echipe U14, desfașurat la București, in perioada 28-31 august. La capatul unor evoluții apreciabile echipa de tenismeni a clubului nostru a cucerit bronzul, dupa ce a incheiat pe locul 3 competiția.…

- Evoluție de excepție pentru Catalin Amuza la ediția din acest an a Campionatului Național de atletism in aer liber – Masters, gazduit de orașul București, in perioada 19-20 august. Sportivul legitimat la CS Targoviște a devenit campion al Romaniei in proba de 800 metri, la categoria M40, dupa ce a aratat…