- Rușii au lansat un atac aerian cu drone și rachete asupra Odesei, pentru a doua noapte la rand. Administrația militara din orașul port la Marea Neagra a confirmat ca apararea anti-aeriana a respins un atac venit de pe mare, de unde forțele ruse au lansat mai multe rachete de croaziera. ????????????????…

- Festivalul care concureaza Untold, dar se desfașoara la Marea Neagra a inceput joi seara la Constanța, urmand sa se incheie duminica (6-9 iulie). Este cea de-a 5 a ediție și se desfașoara in fiecare an pe Neversea Beach din Constanța, in apropierea plajei Modern. Organizatorii se așteapta la participarea…

- Elena Cristian, analist DC Business, a prezentat, intr-o intervenție telefonica soluțiile la scenariile care spun ca Guvernul va lua noi masuri fiscale care vor fi in detrimentul cetațenilor: ”Guvernul, daca trebuie sa faca rost de bani, sa munceasca, sa colecteze! Sa ia masuri in așa fel incat toți…

- Primarul PNL al Mangaliei, Cristian Radu, a fost trimis in judecata de DNA Constanța pentru ca ar fi dat cu dedicație 95 de contracte de asistența juridica. Prejudiciul calculat de procurori se ridica la 13,7 milioane de lei. Pe langa primar au mai fost trimiși in judecata și secretarul municipiului…

- Compania Naționala de Drumuri anunța ca, in funcție de cat de aglomerat va fi traficul pe sensul spre București, pe Autostrada Soarelui pot fi impuse restricții, intre orele 12:00 și 20:00. Traficul de pe sensul spre Constanța ar putea fi deviat, prin nodul rutier de la Drajna, recent dat in folosința.…

- Doua persoane sunt in pericol de inec in Marea Neagra, in zona Mamaia Sat. La locul solicitarii se indreapta pompieri si ambarcatiuni ale Garzii de Coasta si ale Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM). Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca pompierii au…