Sporea cere 40 de milioane de lei pe „Anghel Saligny“

FOROTIC – Alimentare cu apa, canalizare menajera și asfaltare drumuri, proiecte in valoare de circa 40.000.000 lei sunt investiții de care ar putea beneficia comuna Forotic in anii urmatori, prin programul de finanțare care promite multe! Consiliul local al comunei a aprobat depunerea a doua proiecte pe Programul „Anghel Saligny“. Prin cele doua proiecte se cere exact ce are nevoie o comunitate: apa, canalizare si drumuri modernizate. Alimentari cu apa si statii de tratare, sisteme de canalizare si statii de epurare a apelor uzate, inclusiv canalizare pluviala si sisteme de captare a apelor pluviale.…