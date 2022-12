Stiri pe aceeasi tema

- Se vorbește tot mai mult despre ESG, dar ce este in spatele acestui acronim continua sa fie mai degraba neclar chiar și pentru multe companii. Am vorbit pe larg despre acest subiect cu specialiștii Abris, fondul de investiții care se afla in avangarda tendințelor ESG in aceasta parte a Europei și…

- ESG – un concept de care auzim din ce in ce mai des aduce impreuna trei factori specifici – Environmental, Social, Governance si creeaza un set de standarde menit sa fie integrat in strategia societatilor pentru a le ajuta la cresterea valorii acestora prin dezvoltarea unei activitati sustenabile…

- Comisia Europeana a adoptat o comunicare privind asigurarea respectarii legislației UE , in care prezinta modul in care se asigura ca legislația UE este respectata și ca cetațenii și intreprinderile pot beneficia de aceleași drepturi in UE. Datorita aplicarii corecte a legislației UE, oamenii pot respira…

- Scumpirea creditului, accelerarea inflatiei, razboiul din Ucraina, criza energiei, blocajele de la nivelul lanturilor de aprovizionare determina companiile europene si americane sa ia decizii dificile. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Sunt sau nu reticenți antreprenorii cand vine vorba de sponsorizari? Am incercat sa aflam acest lucru discutand atat cu oameni de afaceri care ar putea oferi unor cauze 20% din impozitul pe profit al societații, cat și cu reprezentanții patronatelor și ai ONG-urilor.

- Inflația a ajuns in 2022 principala preocupare. Pentru a contracara efectele, bancile centrale cresc ratele dobanzilor, iar implicațiile sunt semnificative. Randamentele obligațiunilor de stat sunt mai mari pe tot globul. Economisirea este, prin urmare, mai atractiva decat investițiile in proiecte sau…

- Companiile pot beneficia de scutirea de impozit pe profit, exceptarea de la plata TVA sau a altor impozite pentru furnizarea de bunuri si prestarea de servicii catre fortele armate ale SUA din Romania, arata consultatii Deloitte, potrivit Agerpres."Situatia creata de conflictul din Ucraina a generat…