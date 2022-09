Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații critica medicii din spitalele publice care indruma pacienții spre spitale private: ”Este conflict de interese” Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila critica atitudinea unor medici din spitale de stat care ii indruma pe pacienți spre cabinetele lor private sau spre spitalele private…

- Aparat unic in vestul Romaniei la Spitalul „Victor Babeș” Timișoara. Dispozitivul masoara rezistența pulmonara pe caile respiratorii. Medicii spun ca tehnica necesita doar o cooperare minima, pasiva, a pacientului. Oscilometrul este dispozitivul cu ajutorul caruia se poate stabili rigiditatea cailor…

- Federația Naționala a Patronatelor Medicilor de Familie din Romania critica anunțul ministrului sanatații, Alexandru Rafila, care le-a transmis tuturore celor cu varsta sub 40 de ani sa se prezinte cat mai repede la medicul de familie pentru a primi pastile de iodura de potasiu , necesare in cazul…

- Medicii de la Spitalul Judetean din Timisoara vor preleva, vineri, rinichii si ficatul unui barbat de 37 de ani, tata a doi copii, care a suferit un inferct si se afla in moarte cerebrala. Familia barbatului a fost de acord ca organele lui, inca functionale, sa salveze alte vieti, potrivit news.ro.…

- Oamenii legii au fost alertați marți, 19 iulie, despre o posibila minare a Spitalului Clinic Municipal nr.1 de pe str. Melestiu 20 din Chișinau. Informația a fost confirmata pentru NM de catre Svetlana Scripnic, ofițer de presa Poliția Capitalei. Potrivit sursei, alerta cu bomba a fost inregistrata…

- Medicii de familie din județul Prahova care efectueaza testare cu teste rapide antigen din proba nazofaringiana in vederea depistarii infectiei cu SARS-CoV-2, iulie 2022. In județul Prahova, testele antigen din proba nazofaringiana in vederea depistarii infectiei cu SARS-CoV-2,…

- A inceput valul 6 al pandemiei. Subtulpinile Omicron umple incet incet Spitalul „Dr. Victor Babeș" Timișoara. Medicii de aici au 6 copii internați in ultimele 48 de ore in secția roșie, 3 fiind sugari. Spitalul redeschide un compartiment de COVID. 6 copii internați in ultimele 48 de ore in secția…

- Drama femeii careia i-a murit mama la Spitalul Judetean de Urgenta (SCJU) Craiova, si care ne-a povestit cosmarul prin care a trecut batrana in timp ce era internata, este in continuare alimentata de declaratiile facute de managerul SCJU, Eugen Georgescu. Femeia este revoltata din cauza declaratiilor…