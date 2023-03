Spitalul Regional de Urgență din Iași ar urma să fie finalizat până în 2027 Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila anunța ca lucrarile de proiectarea pentru Spitalul Regional din Iași se vor incheia la sfarșitul acestei luni, urmand sa fie demarata procedura de licitație pentru execuția obiectivului. Startul lucrarilor la spital urmeaza sa fie dat in a doua jumatate a lunii. Intreaga construcție se va finaliza la sfarșitul la anului 2027. Costul total al acestor investiții se ridica la aproximativ 2 miliarde și jumatate de lei fara TVA. Odata cu inaugurarea spitalului, 752 de pacienți vor beneficia de paturi, 6 centre medicale, unitate separata de ATI , ambulatoriu de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

