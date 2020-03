Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului Municipal Radauți, Traian Andronachi, a facut un apel catre autoritațile competente pentru a nu lasa de izbeliște aceasta unitate medicala."Am facut cereri catre toate instituțiile pentru suplimentare de personal și fonduri pentru echipamente și medicamente. In acest ...

- Corpul de Control al Ministerului de Finanțe a deschis o ancheta in cazul achiziției de catre stat a 1,75 milioane de maști de la o firma aflata intr-o comuna din Giurgiu, care se ocupa cu vanzarea de produse alimentare, alcool și tutun, la un preț...

- Consiliul Judetean Constanta a facut public rezultatul evaluarii anuale pentru Corina Apostoleanu, manager al Bibliotecii Judetene "I.N. Roman" Constanta, pentru anul 2019.Potrivit normelor legale in vigoare, Consiliul Judetean Constanta a organizat evaluarea anuala a managementului la Biblioteca Judeteana…

- Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Sanatatii anunta informeaza ca vor da curs solicitarii adresate pe canale diplomatice de catre Republica Moldova privind autorizarea livrarii unor medicamente care pot fi achizitionate din Romania pentru asigurarea cu necesarul medicamentos a institutiilor…

- ■ imprejmuirea, amenajarea aleilor si a unui loc de joaca in parcul de sun Cetatea Neamt se vor face cu fonduri de la bugetul local ■ a fost semnat si un contract de finantare cu fonduri europene pentru reabilitarea spatilor verzi din zona Bulevardul Mihai Eminescu - Policlinica ■ valoarea proiectului…

- Statul roman are opt stații de masurare a calitații aerului, in Capitala, dar și in zona metropolitana. Buletin de București a descoperit ca, la peste 10 ani de la inaugurarea sistemului, multe dintre acestea masoara doar o parte din poluarea de zi cu zi.