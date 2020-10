Stiri pe aceeasi tema

- In condițiile creșterii majore din ultima perioada a numarului de internari cu patologie COVID-19, la nivelul județului Cluj, pe baza datelor furnizate de catre Direcția de Sanatate Publica a Județului Cluj, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a aprobat astazi Hotararea nr. 49 privind introducerea…

- Colegiul National "George Cosbuc" din Cluj-Napoca trece la invatamant online din cauza mai multor cazuri de COVID-19 descoperite la elevi."Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Cluj a aprobat in aceasta seara cateva modificari de scenarii privind functionarea unitatilor de invatamant…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a aprobat în aceasta seara câteva modificari de scenarii privind funcționarea unitaților de învațamânt din județ, ca urmare a schimbarii situației epidemiologice, la propunerea Inspectoratului…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș anunța ca la nivelul județului se deruleaza proiectul ”Testam pentru sanatatea maramureșenilor”, iar pe platforma online testaminmaramures.ro s-au inscris și au fost testați la cerere doi angajați ai Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontiera…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Cluj a decis, joi seara, ca Spitalul Clinic de Recuperare sa redevina unitate medicala pentru tratarea pacienților COVID-19, incepand cu data de 5 august, ora 08:00. „Argumentele care au dus la aceasta decizie sunt: capacitate mare de 400 paturi in total,…

