- "Am reusit si fara conducere militara! Sa nu mai spuna vreun agitator ca nu avem locuri in spitale! Trebuie sa ne protejam individual dar autoritatile au obligatia sa se organizeze! Mai dau azi un exemplu de bune practici: am deschis Spitalul Modular Covid din Pipera, cu 400 de locuri care poate…

- Spitalul Modular Covid din Pipera, cu o capacitate de 400 de locuri, a fost deschis, a anuntat, pe Facebook, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, conform Agerpres."Am deschis Spitalul Modular COVID din Pipera, cu 400 de locuri, care poate fi extins la 700 de locuri. Sa nu aveti nevoie de spital,…

- Biroul Permanent Judetean al PSD Timis a decis, in unanimitate, validarea candidaturii pentru Primaria Timisoara, a medicului Vichita Lazureanu, fost manager al Spitalului de Boli Infectioase „Victor Babes” din Timisoara. Este primul candidat femeie al PSD Timis pentru aceasta functie.

- 19 cadre medicale și personal TESA ale Spitalului de Boli Infecțioase din Craiova sunt confirmate deja și sunt așteptate alte rezultate ale angajaților testați, anunța managerul spitalului, Adina Turcu. Surse medicale din unitate vorbesc insa deja un numar dublu.Spitalul de Boli Infecțioase din CraiovaRand…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, a spus joi ca 1.221 de paturi este capacitatea totala de primire a pacienților COVID in spitalele din București in acest moment. Ministrul a mai spus insa, ca numarul de paturi alocate bolnavilor infectați cu noul coronavirus ar putea crește in perioada urmatoare.„Spitalul…

- Spitalul modular, secție externa a Spitalului „Victor Babeș”, a fost reactivat de urgența de primarul general Gabriela Firea. Decizia a fost luata avand in vedere evoluția epidemiei. Gabriela Firea spune ca, astfel, se vine in sprijinul pacienților infectați cu virusul Sars-Cov2. In prima faza, vor…

- Reprezentantii spitalului spun ca, "probabil speriati de aceasta situatie si in urma eforturilor medicilor", cei doi pacienti au acceptat tratamentul. Trei pacienti infectati coronavirus si internati la sectia de terapie intensiva a Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara au nevoie…

- Asistenta sefa a Sectiei de Boli Infectioase a Spitalului din Alba, Marcela Valcan, care trateaz[ bolnavi de COVID 19, a anuntat ca a luat decizia ca fiica ei, eleva in clasa a VIII-a, sa nu participe la pregatirile organizate la scoala in vederea sustinerii examenului de evaluare nationala.